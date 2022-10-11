2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri dün sona erdi. ÖSYM tarafından 4 Ekim tarihinde yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuyla birlikte adaylar üniversitelerin kalan boş kontenjanlarına göre tercih işlemlerini tamamladı. Ek tercihte bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için gözlerini ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevirdi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte detaylar…