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        Haberler Gündem DGS EK TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM AİS ekranı ile 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 29 Eylül'de başlayan ek yerleştirme işlemleri 4 Ekim'de sona ererken gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanlar 4 yıllık lisans eğitimine geçmek için ek tercih işlemlerini tamamladı. DGS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 08:57 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:57
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        DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı, Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında DGS ek tercih işlemlerini tamamlamıştı. DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 ÖSYM AİS ile 2023 DGS ek tercih sonuçları tarihine ilişkin merak edilenler...

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        DGS EK TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

        DGS ek yerleştirme süreci 29 Eylül'de başladı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden 4 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar tamamladı.

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        DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Ekim tarihinde sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 17 Ekim’de erişime açılmıştı.

        Bu kapsamda sonuçların 11 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

        Dikey Geçiş Sınavı için DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK

        DGS ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. Dileyen adaylar e-Kayıt yapabilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra takvim ayrıca duyurulacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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