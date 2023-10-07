DGS ek tercih sonucu sorgulama sayfası! ÖSYM 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonucu sorgulama sayfası! ÖSYM 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar gözünü DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Ek tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden elektronik ortamda tamamladı. Peki, "2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ