Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. DGS ek tercih tarihleri, ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi sonrasında adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı. Peki, DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili güncel bilgiler...