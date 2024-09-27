DGS ek tercih var mı, yapılacak mı? DGS ek tercih ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz DGS ek tercih gündeme geldi. Tercihlerini yapamayan adaylar DGS ek tercih var mı yok mu merak ediyor. DGS yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 7 Ekim'e kadar yapılacak. Peki DGS ek tercih var mı, yapılacak mı, ne zaman?
DGS ek tercih tarihleri açıklanan DGS yerleştirme sonuçlarının ardından adayların gündemine yerleşti. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. İşte DGS ek tercih sürecine ilişkin detaylar
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
DGS yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 7 Ekim'e kadar yapılacak. Bu bilgiler doğrultusunda kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleneceği boş kontenjanların da 7 Ekim'den sonra açıklanması bekleniyor. DGS ek tercih sürecine dair net bir bilgi yok. DGS ek tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.