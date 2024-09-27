DGS ek tercih var mı, yapılacak mı? DGS ek tercih ne zaman yapılacak?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DGS yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 7 Ekim'e kadar yapılacak. Bu bilgiler doğrultusunda kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleneceği boş kontenjanların da 7 Ekim'den sonra açıklanması bekleniyor. DGS ek tercih sürecine dair net bir bilgi yok. DGS ek tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.