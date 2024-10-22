DGS ek tercih ne zaman? 2024 DGS ek tercihi nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Tercih sonuçlarına herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini gündemine aldı. DGS ek tercihleri, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" İşte 2024 DGS ek tercih takvimi...
DGS maratonu ek tercih süreci ile devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih tarihleri, taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamaları netlik kazanacak. Peki, 2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DGS tercih tarihlerinin belli olmasının ardından haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz
DGS 2024 ÖSYM PUAN TABLOSU
DGS 2024 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.