DGS başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran tarihinde tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfası üzerinden yapılan DGS geç başvuruları elektronik ortamda alınmaktadır. Peki, "2023 DGS geç başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru tarihi...