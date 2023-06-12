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DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

29 Mayıs tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 5 Haziran tarihinde sona erdi. DGS başvuru tarihlerini kaçıran lisans adayları, DGS geç başvuru tarihini gündemine aldı. 2 yıllık ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyenler 16 Temmuz Pazar günü yapılacak olan sınavda ter dökecek. İşte 2023 DGS geç başvuru ekranı ile geç başvuru ücreti ve tarihi...

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  • DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    DGS başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran tarihinde tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfası üzerinden yapılan DGS geç başvuruları elektronik ortamda alınmaktadır. Peki, "2023 DGS geç başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru tarihi...
  • DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    DGS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

    DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    2023 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    DGS başvuruları 29 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM takvimi ile DGS geç başvuruları 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

     
  • DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    DGS DEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    DGS başvuru ücreti 270 TL olarak belirlendi. Fakat geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

     
  • DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    2023 DGS NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

    DGS sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.

     
  • DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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