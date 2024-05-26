DGS geç başvuru tarihi: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 10 - 20 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru tarihlerini gündemine aldı. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 DGS sınav ücreti ve geç başvuru tarihleri...
DGS geç başvuru süreci için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans programına geçiş yapmak isteyenler, çalışmalarına hız verdi. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yapılabilecek. Peki, "2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte DGS geç başvuru ücreti...
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.