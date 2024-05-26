Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DGS geç başvuru tarihi: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar?

        DGS geç başvuru tarihi: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 10 - 20 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru tarihlerini gündemine aldı. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 DGS sınav ücreti ve geç başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DGS geç başvuru süreci için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans programına geçiş yapmak isteyenler, çalışmalarına hız verdi. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yapılabilecek. Peki, "2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte DGS geç başvuru ücreti...

        2

        DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

        3

        GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

        4

        DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        DGS geç başvuru ücreti, %50 artırımlı olarak ödenecek.

        DGS geç başvuru ücreti 885 lira olarak belirlendi.

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı
        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı
        Okullar ne zaman kapanacak?
        Okullar ne zaman kapanacak?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!