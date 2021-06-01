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DGS geç başvuru tarihi ne zaman 2021? DGS geç başvuruları hangi gün yapılacak?

2021 DGS GEÇ başvuruları için artık geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen binlerce öğrenci, 21-31 mayıs tarihlerinde yapılan başvurular için merakla DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor sorusununun cevabını arıyor. İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi...

DGS geç başvuru tarihi ne zaman 2021? DGS geç başvuruları hangi gün yapılacak?

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli olmuş ve 2021 DGS başvuruları dün (31 Mayıs) sona ermişti. İşte başvuruları kaçıran adayların son şansı olan 2021 DGS geç başvuru ekranı...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 lira olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

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