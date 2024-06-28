DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 DGS ne zaman, saat kaçta?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. 10-20 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuru sürecinin ardından gözler, DGS tarihine çevrildi. DGS'ye sayılı günler kala, sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. 2 oturumdan oluşan DGS 135 dakika sürecek. İşte 2024 DGS ne zaman sorusunun yanıtı...
DGS için heyecanlı bekleyiş başladı. 100 sorudan oluşacak DGS 135 dakika sürecek. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS tarihini ve saatini gündemine aldı. Peki, "2024 DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
DGS GİRİŞ YERLERİ YAYIMLANDI!
ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi:
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü saat 10.15'te 2 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınavı sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre belli oldu. Takvim doğrultusunda adaylar 14 Ağustos'ta sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.