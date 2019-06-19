Örgün eğitim alanında lisans programında devam etmek isteyen milyonlarca öğrenci DGS sınavını bekliyor. Milyonlarca genç DGS sınavı hakkında bilgi edinmek istiyor. DGS sınavı giriş yerlerini ve sınav tarihini araştırıyor. Peki herkesin aradığı DGS sınavı giriş Kılavuzu ve sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etmek isteyen ön lisans öğrencileri DGS’yi bekliyor. DGS sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM, DGS sınav giriş belgesi için net bir tarih vermedi. Geçen sene 21Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri, 11 Temmuz'da açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS giriş belgesinin sınav tarihinden 10 gün önce 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor. DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin ÖSYM internet adresi üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak. Ancak adaylar sınav salonuna en geç saat 10.00'da girmiş olmalılar.

DGS'DE KAÇ SORU SORULACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav'da 60 sözel 60 sayısal olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Adaylara toplamda 120 dakika verilerek sınavı tamamlamaları istenecek.

DGS 2019 BAŞVURU KILAVUZU

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine

Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans

programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav

ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Meslek Yüksekokulları ile

Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili

olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını

kapsamaktadır.

1.2. Sınav, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacaktır.

1.3. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak

ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

1.4. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans

öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP)

belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

1.5. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları

göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

1.6. 2019-DGS sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

1.7. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış

oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan

alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak,

eğitime devam hakkı verilir.

1.8. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda

öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını

geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık

sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi

olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil

hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına

ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki

hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

1.9. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih

edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz

önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

1.10. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas

alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak

sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu

aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.11. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK

SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN

DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ

FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

1.12. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması

zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu

kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav ve yerleştirme sonuçlarından doğan hakları iptal

edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer

almayan bir hakkı adaylara vermez.

DGS 2018 çıkmış sorular; DGS 2018 ÇIKMIŞ SORULAR