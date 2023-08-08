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        Haberler Gündem DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 DGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? DGS sonuç sorgulama

        DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen DGS sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM DGS sınav takvimini yayımladı. İşte DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 09:11
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        DGS sonuçlarına ilişkin araştırmalar ÖSYM AİS üzerinden hız kazandı. Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen sınav katılımcıları ardından tercih işlemlerine başlayacak. Peki, 2023 DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte DGS sınavı hakkında merak edilen bilgiler...

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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        DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

        DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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