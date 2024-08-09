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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

        DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

        DGS sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 30 Haziran'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katılım gösterdiği sınavın sonuçları, ÖSYM sonuç sayfası erişime açılacak. Peki DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:39
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirildi. Söz konusu sınava 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağladı. Ağustos ayına girilmesiyle beraber DGS sonuçları için geri sayım başladı. DGS sınav sonuçları, ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Şimdi tüm gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasında. Peki; DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?

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        2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminde 2024 DGS sınav sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

        Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarih duyurulduğunda haberimize eklenecektir.

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        DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri giriş yaparak öğrenebilecek.

        DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        DGS tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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