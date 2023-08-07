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        Haberler Gündem DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı!

        DGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu...

        16 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile ilgili olarak en çok sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Akademik anlamda 2 yılık üniversite okuyan öğrenciler eğitim hayatlarını 4 yıla çıkartmak için girdikleri sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 17:20
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        2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, sınavda ter döken öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Yurdun dört bir yanında sınava giren öğrencilerin akıllarındaki sorunun cevabı ile ilgili bilgileri derledik. İşte, DGS sonuçları hakkında ayrıntılar...

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        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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        DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

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        a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

        b) Ön lisans başarı puanı

        c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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