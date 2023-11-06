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        Haberler Gündem DGS sınav tarihi belli oldu! ÖSYM takvimi ile 2024 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman alınacak?

        ÖSYM 2024 sınav tarihleri açıklandı! İşte DGS sınav tarihi

        ÖSYM 2024 sınav takvimi son dakika duyurusu ile açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşılırken gündeme gelen konulardan biri de DGS 2024 sınav ve başvuru tarihleri oldu. İşte "DGS ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:45
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        DGS sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM 2024 sınav takviminin yayımlanması sonrasında gündemdeki yerini aldı. Sınava girecek binlerce aday tarafından "DGS 2024 ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte DGS sınav takvimi...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

        ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

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        DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

        DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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