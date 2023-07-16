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        DGS sınav yorumları sosyal medyada paylaşılıyor! DGS soruları zor muydu, kolay mıydı?

        DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü 81 ilde ve Lefkoşa'da 97 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavı sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. 464 bin 281 adayın katılım sağlamasının beklendiği sınava ilişkin olarak DGS sınav ve soru yorumları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya başlandı. İşte 2023 DGS sınav yorumları...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 09:10
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        DGS sınav ve soru yorumlarına ilişkin analizler, her sene olduğu gibi bu sene de gündeme geldi. 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavına 464 bin 281 adayın katılım sağlaması bekleniyor. 2 yıllık önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak amacıyla 135 dakikada 100 soruyu yanıtlayacak olan adaylar sınavın ardından "DGS soruları zor muydu, kolay mıydı ve nasıldı?" sorularına yanıt arayacak. İşte, 2023 DGS sınav ve soru yorumları...

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        DGS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

        16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan DGS sınavının ardından DGS soru yorumları #DGS2023 etiketi ile Twitter üzerinden paylaşılacak.

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