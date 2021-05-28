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DGS son başvuru günü ne zaman 2021? DGS başvuruları ne zaman bitiyor? DGS başvuru ekranı

2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen binlerce öğrencinin katılacağı zorlu sınavın son günü merak konusu oldu. İşte 2021 son DGS başvuru tarihi...

DGS son başvuru günü ne zaman 2021? DGS başvuruları ne zaman bitiyor? DGS başvuru ekranı

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli oldu, 2021 DGS başvuruları başladı. 2021 DGS başvuru kılavuzu ve DGS sınav ücreti sınava katılmak isteyen adaylarla paylaşıldı. İşte 2021 DGS başvuru ekranı...

2021 DGS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2021 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 DGS başvuru ücreti 150 lira olarak belirlendi.

2021 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

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