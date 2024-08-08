DGS sonuç tarihi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü uygulandı. Sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. 50 sözel ve 50 sayısal soru olmak üzere 100 sorudan oluşan DGS'de sonuçlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 yıllık önlisans eğitimini, 4 yıllık lisans eğitimi düzeyine yükseltmek isteyen ve çalışmalarını bu yönde yapan adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 DGS sonuç tarihi...
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçlarının 14 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.
DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.