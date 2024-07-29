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        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuç tarihi açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile DGS sonuç sorgulama ekranı

        DGS sonuç tarihi açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuç tarihi lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav takvimi ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da yapılmıştı. Peki, DGS sonuç tarihi açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 29.07.2024 - 20:10
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumu sonuç tarihi öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da gerçekleşti. İşte 2024 DGS sonuç sorgulama ekranı...

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        2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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        DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

        DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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