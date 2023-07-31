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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için artık çok kısa bir süre kalmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca öğrencinin iştirak ettiği sınavla ilgili olarak en çok; 2023 DGS sınav sonucu erken açıklanır mı ve sonuçlar nasıl öğrenilir aramaları yapılıyor.. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik...