Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        ÖSYM sınav sonuçları duyuru ekranı ile beraber DGS sonuçları açıklanacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme süresi 10 Temmuz'da sona ermişti. Aradan geçen sürenin ardından gözler DGS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DGS sonuçları sorgulaması sürüyor. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        2

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

        Buna göre DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden sonra açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        3

        DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

        DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

        DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        DGS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrasında https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

        Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

        4

        DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "Engellendin koçum"
        "Engellendin koçum"
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli