DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
ÖSYM sınav sonuçları duyuru ekranı ile beraber DGS sonuçları açıklanacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme süresi 10 Temmuz'da sona ermişti. Aradan geçen sürenin ardından gözler DGS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
DGS sonuçları sorgulaması sürüyor. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.
Buna göre DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden sonra açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?
DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.
DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
DGS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrasında https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.