DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM açıkladı: 2023 DGS sınav sonucu...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM açıkladı: 2023 DGS sınav sonucu...

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16 Temmuz 2023 Pazar günü düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçlar için artık heyecan dorukta. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda ter döken binlerce öğrenci, DGS'nin sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl sorgulanacağına dair aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...