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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve ayın kaçında? 2024 DGS sonuçları açıklanma tarihi

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve ayın kaçında? 2024 DGS sonuçları açıklanma tarihi

        İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da DGS sınavına girdi. Sınavın ardından geçen süre zarfında DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek olup internet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olduğu duyuruldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:01
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        DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM, DGS sınav sonuçları açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve ayın kaçında? 2024 DGS sonuçları açıklanma tarihi

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        DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları Ağustos ayının ilk haftası ÖSYM tarafından açıklanacak.

        DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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        DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.

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