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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları için geri sayım başlamış durumda. ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da düzenlenen DGS sınavının geride kalmasıyla sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte DGS sonuç tarihi

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  • DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2022 DGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. İki senelik ön lisans programını dört senelik lisans eğitimine çıkarmak isteyen adayların ter döktüğü sınavın 3 Temmuz'da sona ermesiyle sınav sonuçları gündeme geldi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2022 DGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte DGS sınav sonucu açıklanma tarihi
  • DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2022 DGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.
  • DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2022 DGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından, DGS tercih dönemi belli olacak ve süreç hakkında tüm detaylara haberimiz üzerinde ulaşabilirsiniz.

    2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti.
  • DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2022 DGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

    a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
  • DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2022 DGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    b) Ön lisans başarı puanı

    c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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