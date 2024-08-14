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        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi nedir, sonuçlar nereden öğrenilir? 2024 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı

        DGS sonuç sorgulama ekranı: 2024 DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        İki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, 30 Haziran günü DGS'ye girdi. Şimdi gözler, sınav sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 07:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 07:37
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        30 Haziran günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen DGS sayesinde, iki yıllık ön lisans eğitimi, dört yıllık lisansa tamamlanabiliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

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        2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçlarının 14 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yok. Sonuçlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

        DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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