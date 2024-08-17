Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. İki yıllık bölümleri dört yıllık bölümlere tamamlayabilmek için yapılan sınav 30 Haziran'da tamamlandı. Şimdi tüm gözler ÖSYM’den gelecek ‘DGS sonuçları açıklandı’ son dakika duyurusuna çevrildi. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayınlanan kontenjanlar adaylara yol gösterecek. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, duyuru geldi mi?