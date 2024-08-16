İki yıllık bölümleri dört yıllık bölümlere tamamlayabilmek için yapılan Dikey Geçiş Sınavı, bu yıl 30 Haziran’da düzenlendi. Sınavın ardından gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Ancak takvimde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi verilmedi. Sınava katılan binlerce aday dört gözle 2024 DGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. DGS sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?