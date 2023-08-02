2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz Pazar günü sayısal ve sözel olarak iki oturumda tamamlandı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile 2023 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyişi sürüyor. DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından lisans adayları sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile DGS sonuçlarının erişime sunulacağı tarih...
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.