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        Haberler Gündem DGS TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM ile DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuçları açıklandı! Gözler DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanlarında!

        16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık önlisans mezunu öğrencilerin gözü DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanlarına çevrildi. İşte 2023 ÖSYM ile DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanlarına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 10:39
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        ÖSYM tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 16 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "ÖSYM ile DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. 2 yıllık önlisans mezunu adaylar sınavdan aldıkları puanlar ile DGS tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 ÖSYM ile 4 yılllık üniversitelerin DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında merak edilenler...

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        DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

        DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

        DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

        Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

        DGS TABAN PUANLARI

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        DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

        Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

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        DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

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        DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

        2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

        Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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