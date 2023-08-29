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        Haberler Gündem DGS TABAN PUANLARI| DGS taban puanları ÖSYM'de! 2023 DGS tban puanları ve kontenjanları

        DGS taban puanları ÖSYM'de! 2023 DGS tban puanları ve kontenjanları

        DGS taban puanları iki yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş yapmak isteyen bu amaçla da DGS'ye girenler tercih sürecinde taban puanlarını araştırıyor. Hemen belirtelim ki DGS taban puanları ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte 2023 DGS tercihleri taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:44
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        DGS ile iki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin tercihlerini yaparken gözler taban puanlarda. DGS taban puanları ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ÖSYM kontenjan ve taban puanları...

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        DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

        DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

        Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

        DGS TABAN PUANLARI

        DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

        Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

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        DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

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        DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

        2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

        Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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