DGS taban puanları ve kontenjanları için gözler ÖSYM'de! 2023 DGS tercihleri taban puanları sorgulama ekranı!

DGS taban puanları ve kontenjanları için gözler ÖSYM'de! 2023 DGS tercihleri taban puanları sorgulama ekranı!

DGS tercih heyecanı devam ediyor. Tercih sürecinde özellikle taban puanları ve kontenjan sayıları büyük önem arz ediyor. Taban puanları geçtiğimiz yıl ki DGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası netleşti. Kontenjanlar ise YÖK tarafından belirlendi ve ÖSYM klavuzunda yer aldı. İşte ÖSYM kontenjan ve taban puanları...

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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.