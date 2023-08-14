DGS tercih tarihleri bekleniyor! DGS tercih kılavuzu, taban puanları, kontenjanları yayınlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden adayların erişimine açılırken gözler DGS tercih tarihlerine çevrildi. İşte 2023 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları, kontenjanlarına ilişkin merak edilenler...
DGS tercih tarihleri kılavuzu ile taban puanları, kontenjanları Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 DGS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları, kontenjanlarına ilişkin merak edilen detaylar...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
DGS sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 11 Ağustos günü erişime açıldı. Adaylar DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr'de görüntüleyebilecek.
DGS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih tarihinin sınav sonuçlarının belli olmasıyla önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS tercih kılvauzu henüz yayınlamadı. ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?
2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.
Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.