DGS tercih robotu ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin son dakika duyurusunun ardından açıklanmıştı. DGS sonuçları sayısal ve sözel bölüm puanlarına göre adayların tercih süreci başlayacak. 2 yıllık eğitimine 4 yıla tamamlamak isteyenler ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisine göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte 2023 DGS tercih kılavuzu robotu ile Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihlerine ilişkin detaylar...
DGS tercih kılavuzu, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisan eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS tercih kılavuzunda yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 DGS tercih robotu ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
DGS sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 11 Ağustos günü erişime açıldı. Adaylar DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr'de görüntüleyebilecek.
DGS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih tarihinin sınav sonuçlarının belli olmasıyla önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS tercih kılvauzu henüz yayınlamadı. ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.