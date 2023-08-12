Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem DGS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS tercih robotu ile tercih işlemleri süreci ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

        DGS tercih robotu ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

        Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin son dakika duyurusunun ardından açıklanmıştı. DGS sonuçları sayısal ve sözel bölüm puanlarına göre adayların tercih süreci başlayacak. 2 yıllık eğitimine 4 yıla tamamlamak isteyenler ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisine göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte 2023 DGS tercih kılavuzu robotu ile Dikey Geçiş Sınavı tercih tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DGS tercih kılavuzu, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisan eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS tercih kılavuzunda yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 DGS tercih robotu ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        2

        DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        DGS sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 11 Ağustos günü erişime açıldı. Adaylar DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr'de görüntüleyebilecek.

        3

        DGS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih tarihinin sınav sonuçlarının belli olmasıyla önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

        4

        DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS tercih kılvauzu henüz yayınlamadı. ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

        5

        DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

        6

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

        Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

        7

        Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu