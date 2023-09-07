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2022 yılı bilgileri göz önüne alındığında bu sene de DGS tercih sonuçlarının başvurular bittikten sonra 7 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgilere göre sonuçların 11 Eylül'e kadar açılması ön görülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.