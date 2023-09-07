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        Haberler Gündem DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 | DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Gözler DGS tercih sonuçlarında! 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 5 Eylül'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. İşte 2023 DGS tercih tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 08:54 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:54
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        29 Ağustos'ta başlayan DGS tercih işlemleri 5 Eylül'de sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler DGS tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Tercih listelerinde yer alan okullardan birine yerleşen adaylar 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayacak. Adaylar DGS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2023 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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        2023 DGS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

        ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS tercih başvuruları alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde ilan edilmişti.

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        2022 yılı bilgileri göz önüne alındığında bu sene de DGS tercih sonuçlarının başvurular bittikten sonra 7 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgilere göre sonuçların 11 Eylül'e kadar açılması ön görülüyor.

        Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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