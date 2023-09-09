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        Haberler Gündem Eğitim DGS tercih sonuçları: 2023 ÖSYM DGS tercih sonucu belli oldu mu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? DGS sonuç sorgulama

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları: Gözler ÖSYM'de: 2023 DGS tercih sonucu sorgulama...

        2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak için söz konusu sınava katılım gösteren ve sınav sonrası tercihlerini gerçekleştiren binlerce öğrenci; DGS tercih sonuçları açıklandı mı ve DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak gibi soruların cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla beklenen sonuçlarla ilgili son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 00:38 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:38
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        DGS sınav sonuçlarının 11 Ağustos'ta duyurulmasının ardından 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında da tercihler gerçekleştirildi. Söz konusu sınavda ter döken ve tercihlerini yapan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte, detaylar...

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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        KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

        Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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        a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

        b) Ön lisans başarı puanı

        c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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