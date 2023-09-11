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        Haberler Gündem DGS tercih sonuçları açıklanıyor: ÖSYM 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS tercih sonuçları açıklanıyor: ÖSYM 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM tarafından yapılacak 'DGS tercih sonuçları açıklandı' duyurusu için heyecan dorukta. 29 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından sıra DGS tercih sonuçlarına geldi. Bu noktada gözler "DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:05
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        İki yıllık bölümden dört yıllık bölüme geçmek isteyen adaylar DGS tercih sonuçlarını bekliyor. 5 Eylül 2023 itibarıyla sona eren terchi sürecinin ardından gözler DGS tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte DGS tercih sonuçları açıklanma tarihine ilişkin ayrıntılar...

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        DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        DGS tercih sonuçları için tarih henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları, tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS tercih sonuçlarının 11 - 15 Eylül 2023 tarihleri arasında sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.

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        KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

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        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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