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        Haberler Gündem DGS tercih sonucu sorgulama 2023: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 29 Ağustos - 05 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınav sonucuna göre tercihlerini oluşturan öğrenciler, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak DGS tercih yerleştirme sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlanabilecek. İşte 2023 DGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 00:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:52
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        DGS tercih yerleştirme sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde erişime sunulan tercih sonuçlarının bu yıl ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen lisans adayları, tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına beklemeye başladı. Peki, "DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS tercih sonucu sorgulama ekranı...

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS tercih başvuruları alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde ilan edilmişti.

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        2022 yılı bilgileri göz önüne alındığında bu sene de DGS tercih sonuçlarının başvurular bittikten sonra 7 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgilere göre sonuçların 11 Eylül'e kadar açılması ön görülüyor.

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        Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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