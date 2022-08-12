DGS tercih dönemi için geri sayım başladı. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla aldığı puan ölçüsünde tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar tercih döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM ile 2022 DGS tercih dönemi hakkında tüm detaylar...