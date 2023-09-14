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        Haberler Gündem DGS üniversite kayıtları başladı! DGS 2023 üniversite kayıtları başladı mı, üniversite kaydı nasıl ve nereden yapılır?

        Kayıtlar başladı! DGS üniversite kaydı nasıl ve nereden yapılır?

        DGS sonuçlarının 11 Ağustos'ta açıklanmasıyla birlikte 29 Ağustos - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları açıklandı. Sonuçların netleşmesiyle DGS üniversite kayıt tarihleri gündeme geldi. ÖSYM takvimi ile DGS üniversite kayıtları 14 Eylül tarihinden itibaren başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 08:12 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:12
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        DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıt tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM takvimi ile kayıtlar 14 Eylül itibarıyla başladı. Kayıtların başlaması ile "DGS üniversite kaydı nasıl ve nereden yapılır?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 DGS üniversite kayıt tarihleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        ÖSYM TARİH VERDİ

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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        DGS E-KAYIT NASIL YAPILIR?

        Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

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        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

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        ÜNİVERSİTE E-KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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