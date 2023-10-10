DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2023 DGS üniversite kaydı nasıl yapılır?
DGS ek tercih üniversite kayıtları için geri sayım başladı. 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan ek yerleştirme tercihleri 10 Ekim itibarıyla açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar "DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları 10 Ekim'de belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleşen adayların gözü kulağı "DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri ile kayıtların nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler...
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
ÖSYM'den DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken bizzat üniversitelere kayıt yaptırmaya gidecek adaylar Öğrenci İşleri’nden gerekli bilgileri temin edebilirler."