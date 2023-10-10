DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2023 DGS ek tercih üniversite kaydı nasıl yapılır?

DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2023 DGS ek tercih üniversite kaydı nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları 10 Ekim'de belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleşen adayların gözü kulağı "DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri ile kayıtların nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler...

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DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.