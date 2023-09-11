DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2023 DGS üniversite kaydı nasıl ve nereden yapılır?
2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları ile ilgili müjdeli haber geldi ve sonuçlar bu sabah itibariyle öğrencilerin erişimine açıldı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmaya hak kazanan binlerce öğrenci; DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve kayıtlar nasıl yapılacak gibi soruların cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...
DGS tercih sonuçlarının gün itibariyle duyurulmasının ardından gözler şimdi üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Söz konusu sınavda ter döken ve tercihlerini yapan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı üniversite kayıtları hangi tarhilerde ve nasıl yapılacak sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, detaylar...
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada; "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK
Bir yükseköğretim programına kayıt olmaya hak kazanan adayları, kayıt işlemlerini ilgili üniversitelerde 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapabilecek. E-kayıt tarihleri ise şu şekiilde olacak;
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLAR NASIL YAPILACAK? E-KAYIT...
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.