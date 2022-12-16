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Haberler Gündem Güvenlik DHKP/C'ye yönelik cezaevleri soruşturmasında 13 tutuklama
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DHKP/C'nin cezaevindeki mensuplarına para aktarılması soruşturması: 13 tutuklama

DHKP/C silahlı terör örgütünün cezaevleri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı

DHKP/C'ye yönelik cezaevleri soruşturmasında 13 tutuklama
DHKP/C'ye yönelik cezaevleri soruşturmasında 13 tutuklama
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AA

DHKP/C silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan örgüt mensuplarına örgütten kopmalarını önlemek amacıyla para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün cezaevleri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre; Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheliden 27'si yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Savcılıktaki ifadeleri ve sevk edildikleri nöbetçi hakimlikteki sorguları tamamlanan 25 şüpheliden 13'ü, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet etme" suçundan tutuklandı.

3 şüpheli ev hapsi, 9 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve evlerine en yakın karakola belirli günlerde imza vermeyi kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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