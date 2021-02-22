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DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptali Mardin Havalimanı esnafını mutlu etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi, havalimanlarındaki esnafı memnun etti.

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptali Mardin Havalimanı esnafını mutlu etti
AA

Mardin Havalimanı'ndaki işletmecilerden Ümit Bilen, AA muhabirine, son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

"Kira ve diğer ödemelerimizde zorluk yaşadık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve DHMİ Genel Müdürlüğümüzün aldığı karar doğrultusunda mutlu bir haber aldık." diyen Bilen, şunları kaydetti:

"Devletimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ülkemiz, devletimiz Kovid 19 ile güçlü bir şekilde mücadele etmekte. Alınan karar da bizlere katkı sağlayacaktır."

Sabri Murat Duran da devletin hem virüsle mücadele ettiğini hem de esnafa destek çıktığını dile getirerek, "Bu kararı alan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte rahat bir nefes almamıza yardımcı oldular. Allah herkesten razı olsun, çok memnun olduk." dedi.

Havalimanında taksici Mehmet Bedri Alkan ise, Kovid 19 nedeniyle kendilerine sağlanan imkanlar için herkese teşekkür etti.

Alkan, "Bu indirim bizleri rahatlattı. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile ildeki yöneticilerimize teşekkür ederiz. İnşallah ülkemiz bu hastalıktan kurtulur. Hükümetimiz bu konuda gereken çalışmaları da zaten yürütüyor." diye konuştu.

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