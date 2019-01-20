İtalya Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, dün oynanan Torino maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Genç oyuncunun durumu bugün netleşirken teknik direktörü Eusebio Di Francesco'dan açıklama geldi. İtalyan çalıştırıcı, "Cengiz Ünder, kesin olarak bir süre sahalardan uzak kalacak. Bir kas sakatlığı geçirdi ve uzun süre forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibinden sızan haberlere göre Cengiz'in en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.