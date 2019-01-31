Diagne formayı giydi!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer görüşmelerine başladığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray, Diagne ile bugün resmi sözleşme imzalayacak.

Diagne, ligde deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor maçında cezasını çekecek ve 21'inci haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında Galatasaray forma giyebilecek.

Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gole imza atan Diagne, Süper Lig'de son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu olmuştu. Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde ise 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.