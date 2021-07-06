Diagne ile yollar ayrılıyor

Geçen sezonunun ikinci yarısını İngiliz ekibi West Bromwich Albion’da geçiren Senegalli futbolcu, sezon planlamasında düşünülmüyor.

Yeni sezon çalışmalarına katılmayan Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için teknik ekipten izin istedi.

Galatasaray'ın, 29 yaşındaki futbolcu için en az 3 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Diagne ile yolların ayrılması durumunda sarı kırmızılılar, 4 milyon 800 bin euroluk net maaş ödemesinden de kurtulmayı hedefliyor.

Ocak 2019’da Galatasaray’a transfer olan Mbaye Diagne’nin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı kırmızılı formayla 39 maça çıkan Senegalli oyuncu, 22 gol attı.

Diagne kiralık olarak oynadığı Club Brügge’de 4, West Bromwich Albion’da ise 3 kez ağları havalandırdı.