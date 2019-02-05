Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaye Diagne, yeni takımına ısınmaya başladı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Süper Lig’in gol krallığında zirvede bulunan yetenekli futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin beğenisini kazandı. Florya’daki idmanlarda gollere devam eden Senegalli yıldız, "Ben hazırım" mesajı verdi.

Cezası nedeniyle Alanya’ya götürülmeyen ve kupadaki Hatay maçında da forma giyemeyecek olan 28 yaşındaki forvetin, Tranbzonspor maçında taraftarlarla buluşmaya hazırlandığı bildirildi. Öğrencisinin fit durumda olduğunu gören teknik direktör Fatih Terim’in de Trabzon maçında Diagne’yi ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi.

EMRE VE NAGATOMO YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Akbaba’nın dün ilk defa takımlar birlikte çalışmalara başlaması Fatih Terim’i sevindirdi. Milli takımından dönen Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun da takıma katılmasıyla birlikte Terim’in yüzü güldü.