Alınan bilgiye göre Diagne, başkent Dakar'daki HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü "HLM4 C/D" isimli okulun tadilatını üstlendi.

Okulda yuva seviyesinde 22, ilk ve orta öğretim seviyesinde 253, lise seviyesinde ise 500 olmak üzere toplamda 775 öğrenci eğitim görecek.

Yenileme işlemlerinin ardından aralarında çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne'nin resmini çizerek sarı-kırmızılı futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Tecrübeli futbolcu, yenilenen okulun ve duvarına çizilen resminin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.