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        Haberler Spor Futbol İngiltere Diallo hat-trick yaptı, Manchester United kazandı! - Futbol Haberleri

        Diallo hat-trick yaptı, Manchester United kazandı!

        İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-1 mağlup etti. Manchester United'ın tüm golleri Amad Diallo'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 01:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 01:10
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        Diallo hat-trick yaptı, United kazandı!
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        İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadeleyi Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.

        Southampton, Manuel Ugarte'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.

        Manchester United'ın golleri ise ikinci yarıda gelirken Amad Diallo hat-trick yaptı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

        Diallo gollerini 82, 90 ve 90+4. dakikada kaydetti.

        Bu sonucun ardından Manchester United, 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.

        Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Southampton, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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